В Полярных Зорях открыли набережную

В городе атомщиков в «Нашем парке» прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства. Погода баловала, на сцене выступали лучшие творческие коллективы Городского Дворца Культуры, детвора играла в снежки и каталась на санках. Особенно ярко на фоне заснеженного лесного массива смотрелись участницы коллектива «Русский проект» в разноцветных сарафанах - девушки сами шьют костюмы для выступлений, используя при этом старинные секреты создания традиционного русского костюма.

В праздничный день глава города вместе с депутатом Мурманской областной Думы Леонидом Лукичевым, региональным координатором проекта «Парки малых городов», и Татьяной Плаксиной, руководителем ПОО «Чернобыль-Атом», перерезали ленточку, символически открыв городскую набережную.

«Наш парк» стал объединяющим для очень многих горожан местом. Здесь можно отдохнуть с детьми, заняться спортом на современных тренажерах, погулять вдоль берега Пинозера. Парк растёт и меняется каждый день. Буквально на днях вдоль центральной аллеи были установлены фигуры, которые летом делали в рамках Фестиваля деревянных фигур; продолжается строительство беседки с костровищем на берегу.

Безусловно, самым большим прорывом в строительстве парка стала набережная. В этом году муниципалитет получил 8,8 млн рублей в рамках реализации проекта «Парки малых городов», что позволило осуществить давнюю мечту полярнозоринцев.

Работы по строительству набережной продолжаются: расширена и укреплена береговая линия, совсем скоро появится освещение. Появился красивый проект по созданию на берегу озера, так называемого «Атом-острова». Эта площадка соединит в себе несколько зон отдыха, а по форме вся архитектурная композиция будет походить на строение атома.