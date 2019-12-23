В Полярных Зорях открылся первый за Полярным кругом и первый в России зимний «Фестиваль света»

В самый разгар полярной ночи в городе атомщиков открылся первый за Полярным кругом и первый в России зимний «Фестиваль света». Его организаторами выступили Студия светодизайна «Lids», администрация г. Полярные Зори, Кольская АЭС, первичная профсоюзная организация работников Кольской АЭС. Тема фестиваля в 2019 году – «Человек и природа».

Собравшиеся на Центральной площади жители города увидели зрелищное файер-шоу «Ifrit», световое шоу, а также поучаствовали во флэш-мобе «Сердца Заполярья».

Полярные Зори – активный участник федеральных конкурсов и проектов. Так, в феврале 2019 года команда города вошла в число финалистов первого акселератора программы «100 городских лидеров», запущенного Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с проектом «Полярные Зори – город света». В рамках проекта совместно со специалистами ООО «Студия светодизайна Lids» создана единая концепция освещения города Полярные Зори.

Основными площадками фестиваля стали Центральная площадь, улица Пушкина и парк, где появились световые инсталляции, малые архитектурные формы с освещением, новогодние световые украшения. Кроме того, дополнительно на здания по ул. Строителей проецируются картины северной природы, подсвечена стела у въезда в город.