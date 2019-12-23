31 декабря в Мурманской области станет выходным днём для всех, кроме государственных и муниципальных служащихХОРОШИЕ НОВОСТИ: Самые удивительные и талантливые люди уходящего года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.12.19 07:00

В Полярных Зорях открылся первый за Полярным кругом и первый в России зимний «Фестиваль света»

В самый разгар полярной ночи в городе атомщиков открылся первый за Полярным кругом и первый в России зимний «Фестиваль света». Его организаторами выступили Студия светодизайна «Lids», администрация г. Полярные Зори, Кольская АЭС, первичная профсоюзная организация работников Кольской АЭС. Тема фестиваля в 2019 году – «Человек и природа».

Собравшиеся на Центральной площади жители города увидели зрелищное файер-шоу «Ifrit», световое шоу, а также поучаствовали во флэш-мобе «Сердца Заполярья».

Полярные Зори – активный участник федеральных конкурсов и проектов. Так, в феврале 2019 года команда города вошла в число финалистов первого акселератора программы «100 городских лидеров», запущенного Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с проектом «Полярные Зори – город света». В рамках проекта совместно со специалистами ООО «Студия светодизайна Lids» создана единая концепция освещения города Полярные Зори.

Основными площадками фестиваля стали Центральная площадь, улица Пушкина и парк, где появились световые инсталляции, малые архитектурные формы с освещением, новогодние световые украшения. Кроме того, дополнительно на здания по ул. Строителей проецируются картины северной природы, подсвечена стела у въезда в город.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНеутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
Комментарий к новости:В Мурманске представили «33 слова о дизайне»
Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:45«Проще говоря». Тематическая программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30«Четвертая власть». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПотребительские цены на рыбу мороженую неразделанную за неделю повысились на 0,3%-PRO ВалютуРубль незначительно снижается к доллару и евро-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовал: 611 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика