В Полярных Зорях открывается «Salma snowpark»

23 декабря в честь открытия «Salma snowpark» на горе соберутся спортсмены со всей Мурманской области и других частей Северо-Западного региона, а так же приглашенные гости – профессиональные спортсмены, которые будут судьями контеста в дисциплине jibbing (freeski & snowboard).

Регистрация будет проходить перед началом квалификации в день проведения соревнований.

Если говорить о потенциале Полярных Зорь и туристической привлекательности города, самым перспективным представляется развитие направлений зимнего отдыха и спортивного туризма. Север, белоснежная долгая зима, развивающийся и растущий горнолыжный комплекс «Салма».

Здесь уже созданы трассы разной сложности, есть инфраструктура с удобными вариантами проживания, проводятся тренировки и соревнования. Любой желающий может взять лыжи или сноуборд напрокат, а сезон длится до поздней весны. Не удивительно, что самыми популярными альтернативными видами спорта среди полярнозоринской молодежи, а также туристов в возрасте от 14 до 35 лет, являются фристайл и фрирайд на сноубордах и лыжах.

Уже который день на Лысой горе кипит работа по установке фигур для выполнения трюков. Не обращая внимания на погодные условия, свой спортивный объект возводят местные сноубордисты и лыжники. Благодаря своему упорству ребята смогли получить около полумиллиона рублей на строительство сноупарка.

Проект был написан и представлен на конкурс ГК Росатом и стал одним из его победителей, а также занял 1 место в конкурсе «Молодежное признание - 2016» в номинации «Общественное признание», учреждённом Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Расчеты, создание дизайн-проекта, участие в грантовых конкурсах, подбор и закупка оборудования, подготовка площадки, установка фигур, поиск спонсоров и проведение крупного спортивного мероприятия, приуроченного к открытию площадки, - от идеи до воплощения силами ребят из команды We Like.

Head-shaper спота и сноупарка Вадим Рудаков трудится на Кольской АЭС. В свои 23 принимал непосредственное участие в разработке и строительстве нескольких парков и проведении различных мероприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, недавно вошел в состав Совета молодежи г.Полярные Зори. Второй вдохновитель сноупарка и организатор соревнований Илья Ломанов также является работником атомной станции и активным представителем молодежного сообщества, вместе с командой We Like он развивает культуру экстремальных видов спорта в области и организует мероприятия и за ее пределами.

Проект реализуется при поддержке ГК «Салма», администрации муниципального образования, Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция», «Кольская АЭС- Авто».