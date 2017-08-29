В Полярных Зорях отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

По информации, представленной сегодня главным государственным санитарным врачом по городу Полярные Зори В. Королевым, зарегистрированы 22 случая инфекционных заболеваний, из них 7 случаев диагностированы как энтеровирус.

Энтеровирусная инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей.

Основными путями передачи энтеровирусной инфекции в детских организованных коллективах являются: контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.