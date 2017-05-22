Мурманская область. Арктика22.05.17 12:13
В Полярных Зорях отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями
На прошлой неделе в городе атомщиков зарегистрированы 11 случаев. Наиболее часто заражаются дети.
Прежде всего, говорят медики, профилактика острых кишечных инфекций – это личная гигиена и гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций таким способом является самым эффективным.
Энтеровирусы вызывают острые кишечные инфекции. Возбудители поражают желудочно-кишечный тракт, появляется тошнота, рвота, диарея. Интоксикация организма приводит к общей слабости, росту температуры тела.
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