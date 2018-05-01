Мурманская область. Арктика01.05.18 12:07
В субботу, 5 мая, состоится лёгкоатлетическая эстафета по программе 18-ой городской Спартакиады трудящихся и 21-ой Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города.
В Полярных Зорях перекроют движение в связи с легкоатлетическим забегом
В субботу, 5 мая, состоится лёгкоатлетическая эстафета по программе 18-ой городской Спартакиады трудящихся и 21-ой Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города.
Эстафета состоит из 8 этапов:
1. Старт (ул. Сивко) - магазин «Лимпопо» (пр. Нивский).
2. Магазин «Лимпопо» - перекресток (пр. Нивский - ул. Ломоносова).
3. Перекресток (пр. Нивский - ул. Ломоносова) - Самолет.
4. Самолет - ул. Ломоносова, 12.
5. Ул. Ломоносова, 12 - ОВД (ул. Ломоносова, 16).
6. ОВД (ул. Ломоносова, 16) - магазин «Рыбный».
7. Магазин «Рыбный» - плавательный бассейн.
8. Павательный бассейн - финиш (ул. Сивко).
Регистрация участников с 11.20 до 11.45 у здания ГДК.
Старт на центральной площади города в 12.00.
Оргкомитет т. 7-40-26
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