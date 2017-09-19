В Полярных Зорях перешли на прямые платежи за ГВС и отопление

Полярнозоринцы получили новые квитанции для оплаты горячей воды и отопления. Теперь свои средства горожане будут перечислять напрямую ресурсоснабжающей организации, а не в управляющую компанию, как это было раньше.

Директор Филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть в г.Полярные Зори» Олег Чеканов принёс извинения за задержки в выставлении счетов и возможные ошибки.

По вопросам правильности начислений гарантирующий поставщик просит обращаться в отдел сбыта по адресу: г.Полярные Зори, ул. Строителей, 8в (2-й этаж, кабинет 205). Телефон 7-44-94.