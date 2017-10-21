В Полярных Зорях полицейскими возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации мигранта

Полицейскими в ходе проверки миграционных учетов выявлено, что житель города Полярные Зори незаконно зарегистрировал по месту жительства иностранца - гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Участковыми уполномоченными полиции установлено, что северянин оформил право на проживание в принадлежащей ему квартире иностранного гражданина, заведомо не имея намерения предоставить ему жилую площадь. Целью противоправного поступка было получение денежных средств в размере нескольких тысяч рублей.

По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительных работ на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция предупреждает жителей Мурманской области об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.