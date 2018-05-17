В Полярных Зорях приведут в порядок все детские площадки

Во вторник в администрации города состоялось совещание по вопросу содержания детских игровых площадок. УК «Атом-ЖКХ», Управление городским хозяйством и администрация города в преддверии приближающегося Дня города намерены привести в порядок все территории, где играют и проводят время дети.

Предварительно специалисты отдела имущественных отношений администрации города прошли по всем существующим в городе детским площадкам, оценили степень износа игровых конструкций. Подобную работу провели и работники управляющих компаний.

Всего в городе Полярные Зори насчитывается 30 детских площадок. Есть совсем новые объекты, где не требуется ремонт, но некоторым горкам, песочницам и прочим игровым элементам более 30 лет. Многие старые конструкции выполнены из дерева и восстановлению уже не подлежат.

В ходе обсуждения по каждому конкретному объекту было принято отдельное решение: ветхие элементы, способные нанести вред здоровью малышей, будут демонтированы, в тех случаях, когда еще возможен ремонт, будут красить, реставрировать и пытаться сохранить.