В Полярных Зорях прошел фестиваль робототехники «Юный Роботроник»

С 27 сентября по 30 октября город Полярные Зори стал площадкой для регионального фестиваля по робототехнике и легоконструированию «Юный Роботроник». Участие в масштабном образовательном проекте приняли более 500 детей из Полярных Зорь, Мурманска, Кировска, Апатитов и Кандалакши.

По задумке авторов - коллектива МБДОУ ЦРР №5 - в программу Фестиваля вошли 4 мероприятия: лего-фестиваль «Город мастеров», образовательная квест-игра «Мы - дети Атомграда», соревнования «Роболига» и «Парад роботов».

Данный фестиваль - одна из 35 инициатив, победивших в конкурсе социально значимых проектов Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в 2018 г.

«Благодаря выигранному гранту материально-техническая база нашего образовательного учреждения пополнилась развивающими конструкторами различной направленности. На средства Росатома закуплены наборы конструктора LEGO – Mindstorms EV3 и LEGO WeDo. Теперь мы можем уделять гораздо больше внимания таким современным развивающим направлениям, как легоконструирование и роботодело. Помимо преподавательского состава нашего детского сада в части мероприятий задействованы студенты Полярнозоринского энергетического колледжа, которые проводят обучающие мастер-классы для малышей. С помощью таких проектов мы выявляем большое количество талантливых детей и помогаем им развиваться с профориентацией на будущие инженерные профессии», - уверена заведующая МБДОУ ЦРР №5 Марина Котова.

Звершился фестиваль праздничным концертом.