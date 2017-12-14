В Полярных Зорях пройдёт региональный мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для преподавателей детских школ искусств Мурманской области

16 декабря в Детской школе искусств г.Полярные Зори пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Преподаватель детской школы искусств г. Полярный Зори Нина Александровна Сизова раскроет секреты древнего ремесла набойки тканей, поделится с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, предложит слушателям выполнить работу в данной технике.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».