В Полярных Зорях расширяют и облагораживают территорию памятного знака

У памятного знака возле центральной площади города атомщиков готовят площадку под укладку тротуарной плитки. В этом году этот городской объект будет изменён: расширится территория вокруг архитектурного комплекса - несколько раз в году здесь проводятся торжественные мероприятия, митинги и акции, а сам памятник будет подсвечен с нескольких точек.

Территория уже выровнена и отсыпана, в настоящее время рабочие укладывают бордюрный камень. Работы ведутся при финансовой поддержке Кольской АЭС.

Как отметил заместитель главы города Полярные Зори В. Семичев, благоустройством данной территории занимаются не первый год, работа идет поэтапно.