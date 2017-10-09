В Полярных Зорях расширяют территорию памятного знака

У памятного знака возле центральной городской площади готовят площадку под укладку тротуарной плитки. В этом году данный городской объект будет изменен: расширится территория вокруг архитектурного комплекса (несколько раз в году здесь проводятся торжественные мероприятия, митинги и акции), а сам памятник будет подсвечен с нескольких точек. Территория уже выровнена и отсыпана, прямо сейчас рабочие укладывают бордюрный камень.

Работы ведутся при финансовой поддержке Кольской АЭС. Как отметил заместитель главы города Полярные Зори В.Н. Семичев, благоустройством данной территории занимаются не первый год, работа идет поэтапно.