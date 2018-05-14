В Полярных Зорях с завтрашнего дня завершится отопительный сезон

15 мая с 8 утра начнут отключение отопления в жилфонде Полярных Зорь, Африканды и Зашейка. Соответствующее постановление об окончании отопительного сезона сегодня подписано в администрации города.

На улице установилась тёплая погода, и среднесуточная температура наружного воздуха за последовательные пять суток превысила 8 градусов.