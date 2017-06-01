В Полярных Зорях состоится областной фестиваль молодёжных субкультур «X-DAY»

25 июня, в День молодёжи, в городе Полярные Зори пройдут соревнования и конкурсы, показательные выступления и мастер-классы по различным направлениям современных молодежных субкультур – граффити, балансборд, танцы в стилях брейкданс и хип-хоп, скейтборд, велобайк, стритбол, ролики, тату-батл и битбокс.

В фестивале сможет принять участие молодёжь от 14 до 30 лет со всего региона. Участники фестиваля должны иметь необходимое снаряжение, а также медицинский страховой полис. Мероприятие пройдё на центральной городской площади.

Организатором фестиваля молодёжных субкультур «X-DAY» выступает ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе», отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Полярные Зори, МБУК «Городской Дворец культуры г. Полярные Зори» при информационной поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.