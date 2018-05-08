В Полярных Зорях состоялась традиционная встреча с ветеранами

Не успели еще отзвучать звуки майского вальса, а уже стартовали мероприятия в городском Дворце Культуры. В преддверии празднования Дня Победы ветераны боевых действий, дети войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда были приглашены на торжественный вечер.

«Поклонимся великим тем годам!» - такое название было выбрано для праздничной программы, посвященной героическому подвигу русского солдата. Творческие коллективы ГДК представили свои лучшие номера, а при поддержке ООО «Кольская АЭС-Авто» был организован торжественный ужин.

Глава города Максим Пухов поздравил всех гостей с приближающимся праздником, поблагодарил и отметил, что наша общая задача - сохранить в памяти поколений историю Родины и Великой Победы. 70 свидетелей событий тех лет собрались в ГДК 7 мая, кроме того в этом году приглашения на торжественный вечер получили ровесники Мурманской области.