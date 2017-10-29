В Полярных Зорях состоялся традиционный Пушкинский бал

26 октября в городском Дворце культуры состоялся литературный праздник «Пушкинский бал», в котором приняли участие обучающиеся образовательных организаций города Полярные Зори с подведомственной территорией. С большой сцены вновь прозвучали отрывки из произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также поэтов серебряного века.

Данное мероприятие является итоговым в ряде образовательных событий ежегодной городской Пушкинской недели, проводимой с целью популяризации русского языка, повышения его статуса через творчество А.С. Пушкина, повышения интереса и мотивации к чтению, развитие актёрских, творческих и коммуникативных навыков учащихся.

Кроме этого, идея проведения цикла мероприятий, приуроченных к Пушкинской неделе, стала частью корпоративного проекта ГК «Росатом» «Лучшие муниципальные практики». Городам-спутникам АЭС было предложено выдвинуть лучшие проекты, Пушкинский бал был включен в этот список одним из первых.

Ежегодно к событию тщательно готовятся старшеклассники, разучивают сцены из произведений Александра Сергеевича, придумывают костюмы и репетируют вальс. Праздник традиционно собирает полный зрительный зал.