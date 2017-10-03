В Полярных Зорях состоялся волонтерский слёт

30 сентября в Городском Дворце Культуры г.Полярные Зори состоялся слёт волонтеров. Мероприятие проведено при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Всего в семинаре-тренинге «Основы волонтерской деятельности» участвовали 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

На тренинге волонтеры играли в игры, учились работать в команде, планировать свое время и составлять стратегию в организации своих проектов.

Каждый получил сертификат за участие в семинаре-тренинге.