Мурманская область. Арктика03.10.17 07:25
В Полярных Зорях состоялся волонтерский слёт
30 сентября в Городском Дворце Культуры г.Полярные Зори состоялся слёт волонтеров. Мероприятие проведено при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Всего в семинаре-тренинге «Основы волонтерской деятельности» участвовали 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
На тренинге волонтеры играли в игры, учились работать в команде, планировать свое время и составлять стратегию в организации своих проектов.
Каждый получил сертификат за участие в семинаре-тренинге.
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