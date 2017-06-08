В Полярных Зорях создан Экспертный совет для решения общегородских задач

В администрации города Полярные Зори состоялось первое совещание Экспертного совета в рамках реализации проекта «Гражданин страны Росатом». Этот проект был запущен в 2016 году на территориях присутствия предприятий атомной отрасли с целью создания активного класса, способного участвовать в социально-экономическом развитии муниципалитетов.

Существует масса задач, решить которые без прямого участия жителей невозможно. Начиная с августа 2016 года, значки с символикой проекта были вручены десяткам полярнозоринцев, снискавших в своих коллективах славу активных, ответственных, неравнодушных граждан. Теперь из их числа сформирован Экспертный совет.

Начиная заседание, глава города Максим Пухов рассказал о задачах проекта и целях работы Экспертного совета и вручил значки и удостоверения.

В состав Экспертного совета вошли: Салтыкова А.М., Иванова Н.Г., Плаксина Т. Г., Сапунова Т. И., Красильников Н. Е., Фомин А.Ю., Черноусяк Е.П., Тамазян А. В., Пономарева Л.А., Чешина Т.Ю., Суслова Ю.Е., Кабакова М.В., Яковлев А.А., Фицура Т.В.

В составе Совета представители различных возрастов, профессий, взглядов - это поможет создать наиболее эффективный механизм взаимодействия горожан с властью.

В рамках первого заседания члены совета рассмотрели кандидатуры для размещения на Электронной доске почёта, заслушали доклад о ходе работ по созданию Парка и перспективах его развития, обсудили ряд актуальных городских проблем.