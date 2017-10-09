В Полярных Зорях стартовал новый учебный год в «Школе Росатома»

П раздничное открытие учебного года «Школы Росатома» состоялось 4 октября в информационном центре Кольской атомной станции. Около 150 учащихся с 7 по 11 классы стали участниками образовательного проекта, реализуемого управлением информации и общественных связей Кольской АЭС совместно с отделом образования города Полярные Зори.



«Школа Росатома» - это уникальный образовательный проект, охватывающий учебный процесс, работу преподавателей и воспитателей, проведение культурно-массовых и познавательных мероприятий. Проект даёт его участникам возможность для реализации интеллектуального потенциала», - напутствовал ребят глава муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов. В сентябре начались занятия в секциях по углублённому изучению физики, математики, химии и экологии. Опытные педагоги готовят ребят к участию в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях различных уровней.



Современное оборудование и образовательные технологии атомкласса помогают будущему кадровому резерву Кольской АЭС в изучении естественно-научных предметов. Благодаря финансовой поддержке Кольской АЭС и АО «Концерн Росэнергоатом» в этом году техническое оснащение атомкласса пополнилось новыми компьютерами и наборами для соревнований по робототехнике.



Ребят также ждут выездные экскурсии на промышленные предприятия Мурманской области и познавательно-развлекательные мероприятия. Лучшие ученики получат подарки в рамках проекта «Собери портфель пятёрок». А одиннадцатиклассники примут участие в ежегодной встрече с директором Кольской АЭС.