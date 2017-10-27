В Полярных Зорях стартует большой баскетбольный проект

Накануне в администрации города состоялась встреча работников образования и руководителей городских спортивных организаций и объединений с директором центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом», членом технической комиссии ФИБА ЕВРОПА Фоминым Сергеем Геннадьевичем.

В наш город он приехал для того, чтобы представить социально-спортивный проект «Планета баскетбола – Оранжевый атом». Проект стартовал в 2014 г. в Десногорске (Смоленская АЭС) и на сегодняшний день реализуется в шести городах-спутниках АЭС.

Цель проекта – развитие массового любительского спорта, популяризация баскетбола среди детского и взрослого населения. Авторы проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» предлагают идти по пути проведения масштабных турниров, привлечения именитых тренеров, участия признанных звезд спорта, олимпийских чемпионов в местных и региональных соревнованиях. В школах планируется проводить открытые уроки, где будут задействованы и дети и их родители. Кроме того, участие в проекте позволит получить софинансирование на покупку спортинвентаря.

Полярные Зори по статистике один из самых спортивных городов Мурманской области, около 40% населения регулярно занимаются спортом и физической культурой. В городе создана прекрасная инфраструктура для занятий различными дисциплинами: лыжные трассы, горнолыжные спуски, спортивные залы, стадион, бассейн, уличные тренажеры.

Предложение участвовать в реализации проекта «Планета баскетбола – Оранжевый атом» учителями физической культуры и руководителями отделов по спорту администрации города и Кольской АЭС было принято радушно.

Сегодня Сергей Геннадьевич Фомин посетил школы муниципалитета и встретился с главой города. Максим Олегович Пухов заявил о намерениях поддержать проект и подтвердил готовность участвовать в его реализации. В ближайшее время будут составлены планы по проведению соревнований в рамках проекта, на осень запланированы судейские семинары.