В Полярных Зорях стартуют соревнования по мини-футболу по программе 21-й городской Спартакиады учащихся

С 18 сентября на городском стадионе города атомщиков будут проводиться соревнования по мини-футболу по программе 21-й городской Спартакиады учащихся. В соревнованиях примут участие команды параллелей 5-7, 8-9, 10-11классов городских школ и нп.Африканда и команда 1-2 курса Полярнозоринского энергетического колледжа.

А на прошлой неделе на городском стадионе состоялся турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч». В соревнованиях приняли участие 7 команд юных полярнозоринцев 12 лет и младше учащихся СОШ № 4, гимназии № 1, ООШ № 1. Отметим, что этот турнир проводился не как первенство среди школ, в нём могла принять участие любая дворовая команда.

Борьба в этот день была не менее напряжённой, чем в играх взрослых команд. Команд заявилось много, поэтому игры проходили сразу на двух полях. В результате проведённых игр первое место завоевала команда «Севмаш» (смешанный состав из учащихся СОШ № 4 и гимназии № 1), второе место у команды «Бомба» (гимназия № 1), а третье место завоевала команда «Гимн» (гимназия № 1).

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и призами отдела по физической культуре и спорту, а все участники турнира получили сладкие призы.