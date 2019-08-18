В Полярных Зорях строят спортплощадку и меняют окна в школах и детских садах

В рамках плана «100 шагов» – комплекса дополнительных мер, инициированных главой региона и призванных повысить качество жизни и обеспечить экономической рост Мурманской области, – в Полярных Зорях возводят многофункциональную общедоступную спортивную площадку и меняют окна в школах и детских садах. Ход работ вчера проконтролировал врио губернатора Андрей Чибис.

Спортплощадка появится на территории гимназии № 1. Строители провели работы по подготовке универсального основания, сейчас идёт монтаж 12 тренажеров и пяти комплектов спортивного оборудования. Открытие спортплощадки намечено на первый день нового учебного года. 21 млн рублей город получил на обновление учебных заведений – установку новых пластиковых окон в детских садах и школах.

Кроме того, в городе атомщиков идёт масштабное благоустройство и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Возведение ФОКа вышло на завершающий этап. Финансирование строительства ведется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Концерн Росэнергоатом выделил 13 млн рублей на поставку профессионального спортивного паркета и инвентаря.

В ФОКе будут размещены универсальный игровой и тренажёрный залы, зал для акробатики, зал для настольного тенниса. Одновременно здесь смогут заниматься более 100 человек, в том числе горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Также Андрей Чибис проверил, как в городе идут работы по благоустройству. В 2018 году муниципалитет стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений России и получил федеральное софинансирование в размере 55 млн рублей на благоустройство улицы Партизан Заполярья и создание бульвара «Северное сияние». Ещё 15,5 млн рублей было выделено из бюджетов области и города, 8,3 миллиона рублей составила помощь градообразующего предприятия – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Площадь бульвара «Северное сияние» составит 3 га . Концепция предусматривает обустройство пешеходных и велодорожек, озеленение, установку малых архитектурных форм, а также арт-объекта – стилизованных сполохов полярного сияния. На данный момент работы на объекте продолжаются. Завершить обустройство городской зоны отдыха планируется до конца сентября 2019 года.

Андрей Чибис назвал все проекты знаковыми для города и поручил своему заместителю Евгению Никоре держать сроки выполнения работ на постоянном контроле.