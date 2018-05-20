В Полярных Зорях сын ограбил пожилую мать

В полицию города Полярные Зори обратилась пожилая женщина. По словам заявительницы, ее ограбил собственный сын. Под угрозой применения насилия - ударом табуреткой - 35-летний безработный сын женщины забрал у нее 9 тысяч рублей и скрылся из дома.

По факту следователем МО МВД России «Полярнозоринский» в день поступления заявления от потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские, опросив пенсионерку, установили круг общения подозреваемого. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания, пояснив, что большую часть денежных средств матери он уже потратил на приобретение еды и спиртных напитков, осталось чуть больше двух тысяч.

Следователем северянин привлечен в качестве подозреваемого в грабеже с угрозой применения насилия. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное деяние – лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения 35-летнему мужчине в виде заключения под стражу.