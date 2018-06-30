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Мурманская область. Арктика30.06.18 07:10

В Полярных Зорях торжественно отметили 45-летие Кольской АЭС и 50-летие города

В Полярных Зорях состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 45-летию Кольской атомной электростанции и 50-летию города-спутника АЭС. В торжествах принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Он  от имени губернатора Марины Ковтун поздравил работников АЭС и жителей Полярных Зорь, отметив, что традиции первопроходцев, заложенные первыми заполярными атомщиками полвека назад, оказались удивительно прочными.

«Сегодня коллектив станции – это по-прежнему сплочённая крепкая команда, которой по плечу решение самых сложных задач, главная из которых – бесперебойное снабжение электричеством предприятий и населения нашего региона. С этой задачей вы справляетесь с честью. Вот уже 45 лет Кольская атомная станция – основной и очень надёжный источник электроэнергии в Мурманской области», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора также отметил, что город Полярные Зори и станция связаны неразрывными нитями, и, как сиамские близнецы, не могут существовать один без другого, поэтому успешная работа Кольской атомной станции почти автоматически означает благополучие населения города.

«Сегодня на пороге полувекового юбилея Полярные Зори – очень молодой, современный и красивый город, в котором комфортно жить, и который не стыдно показать гостям. Уверен, в тандеме с градообразующим предприятием он и дальше будет успешно развиваться», – сказал Алексей Тюкавин.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил полярнозоринцев с двойным юбилеем – 45-летием пуска первого энергоблока КАЭС и 50-летием города.

Тепло поприветствовав собравшихся, председатель отметил, что сегодня праздник у всех, кто сопричастен с историей города атомщиков, его уникальной судьбой, кто вносит вклад в процветание родного предприятия.

- Пуск первого энергоблока на Кольской атомной электростанции позволил значительно увеличить число возводимых в Мурманской области промышленных объектов, активнее развивать базу строительной индустрии, решать на новом уровне задачи по укреплению обороноспособности государства. Все эти годы Кольская АЭС бесперебойно снабжает электроэнергией предприятия, города и поселки Заполярья. Эффективность, надежность и безопасность остаются главными приоритетами в работе заполярных атомщиков.

Особые слова благодарности Сергей Дубовой адресовал ветеранам производства, для кого родное предприятие стало частью судьбы, кто многие годы сердцем и душой болеет за свое дело, гордится им.

- Все они - жители самого молодого в Мурманской области города, которому сегодня исполнилось ровно пятьдесят лет. Он стал для них и тысяч других людей с разных уголков страны малой Родиной, символом родной земли, отчего дома. Талантливые, энергичные и трудолюбивые, они вдохновенно создают его историю, ежедневно вкладывая свои знания, любовь и талант в его развитие и процветание. Юбилей города атомщиков – большой общий праздник и для всей Мурманской области, для всех, кто каждый день на родной земле совершает подвиг простых трудовых будней, - подчеркнул спикер.

Сергей Дубовой пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, вручил Почётные грамоты регионального парламента.

По поручению губернатора Марины Ковтун первый заместитель главы региона вручил региональные награды сотрудникам Кольской АЭС. Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоен старший электромонтёр электроцеха Сергей Гречаный. Благодарность губернатора Мурманской области получили инструктор учебно-тренировочного пункта Владимир Михайлов и заведующий отделом использования опыта эксплуатации и расследования нарушений Алексей Яхонтов.

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Игорь, местный
30.06.18 08:52
а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
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