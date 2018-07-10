С 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном домеИнфляция достала даже богатых россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.07.18 11:37

В Полярных Зорях туристические клубы провели открытые занятия по треккингу и активному отдыху на воде

На прошедших выходных в Полярных Зорях прошли дни открытых дверей двух популярных туристических клубов, действующих при профсоюзе Кольской АЭС. Местом проведения был выбран Наш парк, ведь для занятий необходимы открытая вода, лес, спортивная инфраструктура.

Участники клуба «Вектор» создали  в лесу веревочный парк, установили палатки. В субботу и воскресенье на площадке выстраивались очереди к канатным дорожкам, стенкам, на которых  детей и взрослых учили азам выживания в горах, давали примерить профессиональное снаряжение и пройтись над пропастью.

Повезло с погодой, что немаловажно, ведь для открытых уроков на воде она была очень нужна. Туристический клуб «ВОДИной» проводит свои показательные выступления уже не первый раз и всегда они привлекают массу зрителей. Действительно, хоть и живём мы в краю озер, но водный туризм для большинства из нас пока в диковинку.

7 и 8 июля на своих площадках ребята устроили праздник спорта и солнца. Музыка на берегу Пинозера играла до самого вечера, любой желающий бесплатно мог попробовать себя в умении управлять лодкой, каяком, SUP-ом, познакомиться с правилами поведения на воде и получить незабываемые эмоции.

Клубы собрали в своих рядах, пожалуй, самых увлеченных любителей активного туризма и треккинга, готовых делиться богатым опытом. В рамках встреч они рассказали подробно о своей деятельности и возможностях участия в ней, расписании тренировок, а также анонсировали запланированные походы и сплавы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-3
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 511 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Комментарий к новости:С 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления
Николай
09.07.18 20:47
Арктик ТВ, поздравляю с победой в суде! У Вас отличная группа поддержки!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:10«Хорошие новости». Информационная программа14:35Мультфильмы (0+)15:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиИнфляция достала даже богатых россиян-PRO ВалютуРабочие норвежских нефтегазовых морских буровых установок «поддерживают» российский рубль-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%-PRO ЖКХС 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме-PRO Нефть и газСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки-PRO ЗаконыС 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика