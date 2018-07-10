В Полярных Зорях туристические клубы провели открытые занятия по треккингу и активному отдыху на воде

На прошедших выходных в Полярных Зорях прошли дни открытых дверей двух популярных туристических клубов, действующих при профсоюзе Кольской АЭС. Местом проведения был выбран Наш парк, ведь для занятий необходимы открытая вода, лес, спортивная инфраструктура.

Участники клуба «Вектор» создали в лесу веревочный парк, установили палатки. В субботу и воскресенье на площадке выстраивались очереди к канатным дорожкам, стенкам, на которых детей и взрослых учили азам выживания в горах, давали примерить профессиональное снаряжение и пройтись над пропастью.

Повезло с погодой, что немаловажно, ведь для открытых уроков на воде она была очень нужна. Туристический клуб «ВОДИной» проводит свои показательные выступления уже не первый раз и всегда они привлекают массу зрителей. Действительно, хоть и живём мы в краю озер, но водный туризм для большинства из нас пока в диковинку.

7 и 8 июля на своих площадках ребята устроили праздник спорта и солнца. Музыка на берегу Пинозера играла до самого вечера, любой желающий бесплатно мог попробовать себя в умении управлять лодкой, каяком, SUP-ом, познакомиться с правилами поведения на воде и получить незабываемые эмоции.

Клубы собрали в своих рядах, пожалуй, самых увлеченных любителей активного туризма и треккинга, готовых делиться богатым опытом. В рамках встреч они рассказали подробно о своей деятельности и возможностях участия в ней, расписании тренировок, а также анонсировали запланированные походы и сплавы.