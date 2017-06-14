В Полярных Зорях «У друзей нет выходных»

В Международный день друзей, для воспитанников отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН», в рамках акции «Добровольцы – детям», специалистами отделения при участии городского Совета молодёжи, была подготовлена и проведена конкурсно-игровая программа: «У друзей нет выходных».

Цель мероприятия - формирование добрых взаимоотношений между детьми, развитие стремления быть терпимым в обществе, воспитание уважения.

Насыщенная программа праздника была интересной и разнообразной. Ребята приняли участие в спортивной эстафете, играх, конкурсе рисунков на асфальте, подготовили концертные номера и продемонстрировали свои таланты: пели песни о дружбе, танцевали, ставили пародии, вспомнили пословицы и загадки.

Все участники мероприятия узнали, какими качествами должен обладать настоящий друг, который умеет сопереживать, брать часть трудностей на себя, уступать другому, поняли, что дружба – это одна из самых больших общечеловеческих ценностей, поэтому о ней нельзя забывать в повседневной суете.