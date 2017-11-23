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Мурманская область. Арктика23.11.17 16:08

В Полярных Зорях установлена современная система уличного освещения

В Полярных Зорях завершился монтаж системы наружного освещения на улице Партизан Заполярья. Несмотря на приближающуюся полярную ночь, город становится светлее и уютнее благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», администрации города и Кольской АЭС.

Благоустройство улицы осуществлено в рамках Соглашения между «Росатомом» и правительством Мурманской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» за счет долевого финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет привлеченных средств.

Программа благоустройства рассчитана на несколько лет и помимо установки современной системы уличного освещения включает также сооружение новых пешеходных и велосипедной дорожек, детской игровой площадки, зон отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами.

Улица Партизан Заполярья – самая новая в городе атомщиков. Она небольшая, протяженностью всего 800 метров - от входа в новый городской парк до строящегося за счет средств Концерна «Росэнергоатом» и Кольской АЭС многоквартирного 9-этажного дома, но она служит визитной карточкой для тех, кто прибывает в город с южного направления, со стороны Кандалакши.

Отметим, что чуть ранее в другой части города - на улице Пушкина - был установлен огромный арт-объект «Я люблю полярные Зори» - яркая светодиодная конструкция в виде белого медвежонка на фоне полярного сияния. Он появился в городе благодаря инициативе Молодежного совета по реализации государственной молодежной политики при главе муниципального образования город Полярные Зори и гранту, выделенному Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

 

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