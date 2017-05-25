В Полярных Зорях в парке построят набережную на берегу озера

Полярные Зори вчера посетили депутат Мурманской областной думы, региональный координатор проекта ВПП «Единая Россия» «Парки малых городов» Лукичев Л. и председатель общественного совета Чуфырев П. Главной темой состоявшейся встречи стал проект «Парки малых городов», в рамках которого Полярные Зори получат в этом году софинансирование работ по благоустройству Нашего парка. Выделенные средства составили 8,8 млн рублей. Потрачены они будут на создание набережной в парковой зоне.

Глава города Максим Пухов рассказал гостям об истории парка и представил лидеров общественных организаций города, являющихся главными вдохновителями и координаторами создания парковой зоны в Полярных Зорях.

При посещении парка глава города продемонстрировал, какой огромный масштаб работ уже проделан, ведь за 4 года в Полярных Зорях была создана полноценная зона для отдыха и занятий спортом. На месте неухоженного леса появились удобные для прогулок с колясками и езды на велосипедах дорожки; установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, урны и лавочки; построена летняя сцена; создана площадка для дрессировки собак и многое другое. При этом все работы ведутся так, чтобы сохранить имеющийся лесной массив, а при строительстве используются природные материалы.

На сегодняшний день одним из основных запросов населения муниципалитета является создание комфортной зоны отдыха у воды. Полярные Зори располагаются между двух живописных озер – Имандра и Пинозеро. Однако, раньше цивилизованный выход к воде отсутствовал. Парк в Полярных Зорях построен непосредственно на берегу озера Пинозеро и строительство набережной – часть концепции его поэтапного развития.

Стоит отметить, что Полярные Зори – единственный муниципалитет, получивший финансовую поддержку в рамках реализации партийного проекта «Парки малых городов» на территории области, что накладывает особую ответственность на исполнителей.