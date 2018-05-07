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Мурманская область. Арктика07.05.18 09:58

В Полярных Зорях выявлено более 60 фактов нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов

Прокуратурой города Полярные Зори проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой установлено, что на территории муниципального образования проживает более 700 граждан, имеющих инвалидность. В деятельности учреждения социальной поддержки населения, образовательных учреждений, медицинских учреждений, администрации города Полярные Зори и иных организаций прокуратурой города выявлено более 60 фактов нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов, законодательства при реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Установлено, что стеклянные входные двери в здания учреждений и организаций в городе Полярные Зори не имеют символа, указывающего на их доступность, внутри здания не оборудованы зоны для отдыха и ожидания инвалидов, в том числе передвигающихся при помощи кресла-коляски, во многих учреждениях не оборудованы туалеты для указанной категории граждан. Данные нарушения выявлены в деятельности кинотеатра «Восход», администрации города Полярные Зори, городского Дворца культуры города.

По результатам проверки прокуратурой города Полярные Зори руководителям учреждений и организаций внесено 20 представлений об устранении нарушений, опротестовано 14 локальных и нормативных правовых актов, в суд направлено 1 исковое заявление о защите прав маломобильных граждан.

Так, в адрес руководителя ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» внесено два представления о нарушении законодательства о персональных данных и порядке рассмотрения обращений граждан, а также о нарушении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов. По результатам рассмотрения данных представлений нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

30.03.2018 администрацией города Полярные Зори на основании решения Полярнозоринского районного суда по иску прокурора города Полярные Зори при входе в здание администрации города установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения) для инвалидов по зрению, отображающая информацию о помещениях в здании. Аналогичная схема в настоящее время устанавливается в поликлиническом корпусе ФГБУЗ МСЧ-118 ФМБА России по результатам ранее внесенного прокуратурой города представления.

В ходе изучения муниципальных программ, которые реализуются в текущем году, выявлено их неприведение в соответствие с решением о бюджете в 3-месячный срок со дня вступления решения о бюджете в силу, а также отсутствие в решении о бюджете финансирования 2-х реализуемых в 2018 году программ, одна из которых муниципальная программа «Безбарьерный доступ с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией». По результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены.

Исполнение законодательства о социальной защите инвалидов на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией находится на постоянном контроле прокуратуры города.

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