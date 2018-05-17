В Полярных Зорях выявлены нарушения в сфере физической культуры и спорта детей

Прокуратурой города Полярные Зори проведена проверка исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта детей образовательными учреждениями города Полярные Зори.

По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях, осуществляющих реализацию образовательных программ в сфере физической культуры и спорта, в целях устранения которых прокурором города внесено 4 представления, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 лица. Рассмотрение мер прокурорского реагирования продолжается.

В МАОУ ДОД ДЮСШ города Полярные Зори выявлены факты осуществления трудовой деятельности административно-техническим и вспомогательным персоналом без справок о наличии (отсутствии) судимости и приема на работу педагогических работников без указанных справок. Также в указанном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к функционирующим медицинскому кабинету и производственной лаборатории. В целях устранении выявленных нарушений прокурором города Полярные Зори руководителю учреждения внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.