В Полярных Зорях задержан мошенник, который представлялся сотрудником полиции

В Полярных Зорях в одно из городских кафе был передан заказ от неизвестного мужчины. Нужно было доставить продукты питания в отдел полиции города Полярные Зори. Неизвестный попросил, чтобы курьер ему перезвонил, когда приедет с заказом, чтобы он рассчитался с ним наличными.

Подъехав к отделу полиции, курьер перезвонил по номеру телефона заказчика, ему ответил мужчина, который попросил еще об одной услуге - купить в магазине бутылку шампанского и коробку конфет. Курьер выполнил просьбу заказчика и снова ему позвонил. Мужчина попросил перевести еще и 3 тысячи рублей на номер телефона, пояснив, что данный номер принадлежит начальнику отдела полиции. У начальника сегодня День рождения, деньги в подарок.

Злоумышленник уверил, что как только сотрудник кафе приедет в отдел полиции, с ним рассчитаются и возместят все траты.

После того как курьер перевел деньги, он несколько раз позвонил «заказчику», но номер не отвечал. Поняв, что его обманули, мужчина обратился за помощью в органы внутренних дел. Отделом дознания МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».