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Мурманская область. Арктика09.08.17 07:20

В Полярных Зорях завершился первый Кольский открытый слёт молодёжи

В прошедшие выходные в окрестностях города атомщиков высадился молодёжный десант, а в районе лыжного стадиона стихийно появился палаточный городок. Это первый Кольский открытый слёт молодёжи. Такое название дали своему мероприятию его организаторы – Совет по реализации государственной молодёжной политики при главе муниципального образования города Полярные Зори.

К участию в слёте заявились 30 человек – полярнозоринцы, апатитчане, кандалакшане. Согласно концепции слёта команды должны были представлять советские республики и с помощью узнаваемых элементов культурной жизни, блюд традиционной кухни показать свою АССР. Команд-участниц было две, им достались Латвийская и Таджикская ССР.

«Идея пришла давно, есть среди нас те, кто в похожих мероприятиях участвовал в других городах. В Полярных Зорях подобного никогда не было, - отмечает главный идеолог слёта Павел Троцкий. -  Решили попробовать собраться на природе с палатками, но не просто же пить и есть, можно и в игры поиграть и спортом заняться. С этого всё и началось. Потом стали появляться задумки, как сделать событие запоминающимся.

Оказалось, что организовать спортивно-культурное мероприятие самостоятельно довольно непросто. Но, имея хороших друзей и верных помощников, под силу любые смелые идеи воплотить в жизнь.

Слёт прошёл просто замечательно. Я как организатор и начальник штаба переживал, что что-то может пойти не так, но все было отлично!

Самым веселым оказались театрализованные выступления команд. Молодежь у нас собралась творческая, посмеялись от души!

Самым трудным стало силовое испытание, в котором сильная половина участников состязалась за звание главного силача. Много было интересного: футбол, фрисби, ориентирование на местности, политические дебаты.

Поглазеть на происходящее потянулись зрители. Почти каждый готов был сходу принять участие в спортивных и творческих состязаниях, но правила подразумевают предварительную подготовку команд. В следующем году будем активнее работать над рекламой и постараемся увеличить количество вовлеченных в процесс.

Конечно, под конец КОСМо я устал, и сил не было даже нормально собрать палатку. Решил, что минимум несколько месяцев не буду думать о следующем КОСМо, но нет! У меня в голове масса идей и задумок. Хочу, чтобы следующий КОСМо был ещё лучше и ещё интереснее».

7 августа на еженедельном оперативном совещании в городской администрации Кольский открытый слёт молодёжи стал первой темой повестки. Глава города Максим Пухов поблагодарил Совет молодёжи, отметив высокий уровень организации, и посулил слёту стать одним из самых интересных и ожидаемых событий в жизни молодёжи нашего региона.

 

 

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