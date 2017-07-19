В помещениях Североморского кадетского корпуса идут ремонтные работы

В подведомственных учреждениях Министерства образования и науки Мурманской области продолжается работа по подготовке к новому 2017/2018 учебному году. Специалистами отдела целевых программ, ресурсного обеспечения и государственных закупок Министерства проводится еженедельная проверка реализации комплекса мероприятий в подведомственных учреждениях.

18 июля была осуществлён контроль за ходом ремонтных работ в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус». В 2017 году из средств областного бюджета учреждению было выделено 2,96 млн рублей на ремонты кровли столовой, жилых и душевых помещений, потолков и стен в обеденном зале и пищеблоке. Выполняются работы по оснащению спортивной площадки водонепроницаемым покрытием и установке спортивного оборудования.

Мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ.