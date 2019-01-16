В порту Абиджан скончался капитан т/х «Виктор Ткачев» ОАО «ММП»

16 января скончался капитан т/х «Виктор Ткачев», находящегося в порту Абиджан (Африка). Официальная причина смерти работника пока не выяснена, окончательный диагноз установит медицинская экспертиза.

Капитан судна Мурманского морского пароходства «Виктор Ткачев» скончался во время дороги в госпиталь африканского города Абиджана, причины смерти устанавливаются, сообщили РИА «Новости» в пресс-служба компании.

Как отметили в компании, несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, ему была оказана первичная медицинская помощь, после которой состояние моряка улучшилось.

«Накануне вечером в компанию поступила информация с судна об ухудшении состояния здоровья моряка. Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана. По дороге в госпиталь капитан скончался», - сообщили в ММП.