В порту Мурманск побывал первый в этом году круизный лайнер

Круизный лайнер «Silver Cloud» (флаг Багамские острова) длиной 155,8 метра ошвартовался 30 июня у пирса дальних линий в морском порту Мурманск. На борту судна, которое пробыло в Мурманске только до конца дня, прибыло 477 пассажиров и членов экипажа лайнера.

За летний сезон 2017 года планируется ещё два захода круизных лайнеров.

Пирс дальних линий в морском порту Мурманск позволяет принимать морские суда длиной почти 180,5 метра , шириной 25,5 метра и осадкой в грузу до 5,95 метра . Проектная мощность пирса по обслуживанию пассажиров составляет почти 16 тысяч человек в год.

После посещения морского порта Мурманск круизный лайнер «Silver Cloud» направится в морской порт Алта (Норвегия).