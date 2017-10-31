В порту Мурманск транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности мореплавания

Мурманская транспортная прокуратура приняла меры для устранения нарушений законодательства о безопасности мореплавания в водоохранных зонах, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорным органом в морском порту Мурманск была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой установлено, что на судне «МПЭК-708» ООО «Севзапрыба» отсутствуют вахтенные, живучесть судна не обеспечивается, разрешение капитана морского порта на длительную стоянку не имеется.

С целью обязать ООО «Севзапрыба» устранить эти нарушения Мурманской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.