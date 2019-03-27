В порту Мурманск тушили возгорание на рыболовецком судне «Ома»

В акватории Кольского залива при проведении ремонтных работ 26 марта произошло возгорание на палубе рыболовецкого судна «Ома», стоящего у причала в порту Мурманск. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

На место происшествия выезжали два пожарно-спасательных подразделения (16 человек личного состава, четыре единицы техники).

Причины пожара устанавливаются.