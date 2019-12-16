В пос. Сафоново-1 состоялся праздник «Зажжение огней на новогодней ёлке»

Сегодня в посёлке Сафоново-1 зажглись огни на новогодней ёлке. Развлекательную программу подготовили артисты ДК семейного досуга.

Все жители посёлка Сафоново-1 собрались сегодня на площадке перед ДК семейного досуга, с недавних пор это главная праздничная поселковая площадка - в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" здесь установлена детская игровая площадка, заасфальтирована площадь, на которой монтируется уличная сцена. В новогодние праздники это центр притяжения жителей посёлка.

Поздравить сафоновцев с наступающим Новым годом и помочь Деду Морозу со Снегурочкой зажечь огни на ёлке приехал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. В этом году Сафоново-1 принимает эстафету предновогоднего фейерверка, после театрализованной программы его залпы озарили ночное небо над поселком.

«Как и обещал в прошлом году – в этот раз фейерверк состоится в Сафоново-1», - сказал в своем поздравлении глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.