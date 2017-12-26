В посёлке 27 км завершен капитальный ремонт детского сада

В посёлке 27 км завершена масштабная работа – открыт после капитального ремонта детский сад на 75 мест, переданный из ведения министерства обороны России в собственность муниципалитета.

Напомним, на момент передачи в муниципальную собственность Мончегорска здание детского сада, ни разу капитально не ремонтировавшееся, не соответствовало действующим требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности. Для приведения его в соответствие указанным требованиям и нормам требовалась серьезная реконструкция. Капитальный ремонт велся при активной поддержке областного бюджета в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования». Общая стоимость реконструкции составила более 17 млн рублей, большая часть средств (16,36 млн рублей) была направлена из областного бюджета.

Качество и сроки работ по поручению губернатора Марины Ковтун находились на строгом контроле профильных ведомств и руководства муниципалитета.

На этой неделе в обновленных группах для ребят состоялись первые новогодние утренники.

С введением детского сада в эксплуатацию потребность семей военнослужащих гарнизона в местах в детском дошкольном учреждении будет полностью удовлетворена.