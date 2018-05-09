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Мурманская область. Арктика09.05.18 15:15

В поселке Африканда-1 прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны летчикам

В 1937 году вблизи Африканды был создан военный гарнизон, а в начале 1940 года в 4 километрах от поселка построен военный аэродром с тем же названием, здесь базировались различные авиационные части: 80-й смешанный авиаполк и несколько полков 1-ой смешанной авиадивизии - 137-й скоростной бомбардировочный авиаполк; 147-й истребительный авиаполк; 17-й гвардейский штурмовой авиаполк. С аэродрома Африканды также взлетали 609-й и 152-й истребительные полки.

В первые месяцы Великой Отечественной аэродром и поселок подвергались ежедневным налетам, иногда до 23 бомбардировок в день.  Немало героических вылетов совершили летчики из Африкандского военного гарнизона. Ценой своих жизней защищали они Кировскую железную дорогу, Нивскую и Нижнетуломскую ГЭС, города южной части Кольского полуострова и не подпускали врага к стратегически важным объектам.

В годы войны на кладбище Африканды появилась братская могила. Последнее захоронение здесь было произведено в 1945 году.  Позже на братской могиле воинов на кладбище п. Африканда-1 установлен памятник. Именно здесь собрались жители поселков и города Полярные Зори, чтобы почтить память героев.

На памятнике установлена мемориальная плита с именами 23 погибших солдат и офицеров, а также мемориальная табличка с именем Л.И. Иванова, Героя Советского Союза, летчика, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны. Это единственный Герой Советского Союза, чье захоронение находится на территории муниципального образования город Полярные Зори.

Участие в мероприятии принял глава города Максим Пухов. В своей речи он рассказал немного об истории поселка и самого захоронения и обратился к школьникам с призывом помнить вечно подвиг героев-летчиков.

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