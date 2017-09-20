В посёлке Африканда-2 близятся к завершению работы по замене теплоизоляции подающего трубопровода тепловой сети

- Это один из первых шагов в снижении потерь и повышении эффективности системы теплоснабжения населенного пункта - пояснил глава города Максим Пухов.

Работы проводятся за средства областной субсидии. 250 метров теплосетей от здания теплонасосной станции до населенного пункта утеплены. Стоит отметить, что качественная теплоизоляция делается с прицелом на максимальную износостойкость и прочность. Термоизоляционная конструкция должна иметь надежную защиту от внешних факторов: солнца, влаги, банальных проявлений вандализма.

Вторым шагом станет ремонт здания теплонасосной станции, находившегося в аварийном состоянии. На сегодняшний день к финалу подходят работы по ремонту кровли и самого здания ТНС.

Результаты этих перемен жители посёлка в полной мере смогут ощутить с приходом морозов, ведь теплопотери должны значительно снизится.

Ресурсоснабжением посёлка в этом году занимаются особенно усердно. Впервые за 10 лет в Африканде летом не отключали горячую воду. Это стало возможно благодаря правильной организации работы администрации муниципалитета с гарантирующим поставщиком, МУП «Энергия» и Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области.