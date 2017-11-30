В посёлке Африканда открылась амбулатория

28 ноября в п.Африканда, входящем в состав Полярнозоринского муниципального образования, состоялось торжественное открытие амбулатории. Средства были выделены в соответствии с соглашением, существующим между правительством Мурманской области и Госкорпорацией «Росатом».

В посёлке с численностью населения чуть более полутора тысяч человек собственной поликлиники нет. Квалифицированную медицинскую помощь жители Африканды получают в городе Полярные Зори, в поликлинике медико-санитарной части № 118 ФМБА России.

Теперь благодаря трехстороннему сотрудничеству Кольской АЭС с областными и городскими властями жители Африканды могут получить медицинскую помощь непосредственно в посёлке.

На церемонии открытия амбулатории присутствовала заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк. По её словам, Кольская АЭС входит в основную группу налогоплательщиков, в результате работы предприятия формируется значительная доля налоговых поступлений.

Соглашение о сотрудничестве правительства Мурманской области с Госкорпорацией «Росатом» по праву считается одним из самых успешных примеров социального партнёрства областных и муниципальных властей с промышленными предприятиями региона. Соглашение о сотрудничестве позволяет реализовать целый ряд проектов в сфере реконструкции и модернизации объектов социальной, культурной, коммунальной и иной инфраструктуры города-спутника АЭС и посёлков, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.