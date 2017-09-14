В посёлке Коашва компания друзей угнала автобус, решив на нём покататься

В полицию Кировска поступило сообщение о возгорании автобуса «ПАЗ» на автодороге Коашва – Восточный рудник. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили транспортное средство, оставленное без присмотра.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что автобус стоимостью 450 тысяч рублей, принадлежащий одному из предприятий Кировского района, был угнан от дома в посёлке Коашва ночью с 10 на 11 сентября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по г. Кировску установили подозреваемого в угоне – жителя посёлка Коашва 1991 года рождения, ранее судимого.

Мужчина признался в противоправном деянии и рассказал, что отдыхал с компанией друзей. Молодые люди решили покататься, и злоумышленник завёл транспортное средство путем соединения проводов зажигания. После того, как автобус за посёлком заглох, компания бросила угнанное транспортное средство и скрылась с места происшествия.

По факту угона в отношении жителя Коашва возбуждено уголовное дело по ч. ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возгорания автобуса проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.