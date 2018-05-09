В поселке Лоустари 9-летний мальчик получил закрытый перелом бедренной кости из-за падения гандбольных ворот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту падения металлических ворот на малолетнего мальчика, 2008 года рождения, с учетом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, в вечернее время 7 мая 2018 года 9-летний мальчик, находясь на прогулке возле открытой спортивной площадки, расположенной у одного из домов в поселке Лоустари Печенгского района Мурманской области, в процессе игры забрался на металлические гандбольные ворота и начал раскачиваться, в результате чего ворота упали на ребенка.

Мальчик получил травму в виде закрытого перелома бедренной кости и госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе законность действий (бездействия) лиц, на которых было возложено должное хранение и обеспечение безопасности использования вышеуказанных ворот. Расследование уголовного дела продолжается.