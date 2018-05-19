В поселке Нижнее Луостари ночью горела квартира, а в Ревде днем - автомобиль

19 мая в 04.30 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: п. Нижнее Луостари, д. 12. В результате пожара сгорел диван, закопчены стены и потолок комнаты. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.

В 11.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: п. Ревда, ул. Кузина, возле д.10. В результате пожара сгорел двигатель автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 6 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.