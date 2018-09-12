В посёлке Сафоново-1 открылась аптека

В посёлке Сафоново-1 прошла церемония открытия аптеки. По словам депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, директора школы № 5 Евгении Гордеевой, настоящей аптеки в Сафоново-1 никогда не было. Были аптечные пункты или жителям вовсе за необходимыми медикаментами приходилось ездить в Североморск или областной центр.

Первая встреча с представителями федеральной фармацевтической сети, которая зашла в посёлок, прошла несколько месяцев назад, за это время была проделана кропотливая бумажная работа, получены необходимые разрешения и согласования, в порядок было приведено и пустовавшее здание, которое сегодня открыло свои двери сразу нескольким десяткам посетителей.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков высоко оценил социальную ответственность, которую взяли на себя представители федеральной аптечной сети – забота о людях оказалась важнее финансовых подсчетов.

После того, как была перерезана красная лента, жителей посёлка пригласили внутрь аптеки, ремонтом и разнообразием ассортимента сафоновцы остались довольны.