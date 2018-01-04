В посёлке Умба завершено строительство самотечной и напорной линии водоотведения. Об этом сообщило Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. До введения объекта в строй канализационные стоки в северной части посёлка сбрасывались в губу Пирья Большая (Белое море). Строительство самотечной и напорной линии водоотведения позволило обеспечить сбор и направление стоков более 100 жилых домов на очистные сооружения, находящиеся в южной части поселка.

Поручение о строительстве и введении объекта в строй было дано по итогам заседания правительства Мурманской области, состоявшегося 10 февраля 2017 года, и находилось на контроле губернатора Мурманской области Марины Ковтун.