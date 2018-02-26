Мурманская область. Арктика26.02.18 07:20
В посёлке Видяево состоялся Первый турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества
Состязания прошли на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат». В них приняли участие пять команд, в состав которых вошли военнослужащие Седьмой дивизии атомных подводных лодок Северного флота, сотрудники муниципальных учреждений посёлка, старшеклассники видяевской средней школы и спортсмены клуба «Фортуна». Организаторами турнира выступили отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево и местные любители волейбола.
В результате напряженной борьбы переходящий Кубок председателя Мурманской областной Думы достался клубу «Фортуна». Второе место заняла команда моряков-подводников, третье место — школьники. Заслуженную награду победителям вручил спикер регионального парламента Сергей Дубовой.
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Последние комментарии
Максим
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А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
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Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
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Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
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