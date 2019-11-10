В посёлке Высоком открыт памятник авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время

Вчера в посёлке Высоком состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области и заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Выступая перед собравшимися, глава региона отметил, что служить в авиации могут только сильные и мужественные люди, которые не боятся рисковать собой. «Мы гордимся такими людьми, а особый предмет гордости – семьи наших летчиков. Когда люди после трагедии собрали деньги в помощь, сами вдовы приняли решение о том, чтобы часть средств направить не на свои каждодневные и очень важные нужды, а на увековечение памяти о летчиках, погибших совсем недавно, а также в предыдущие годы. Это дорогого стоит! Мужество – особый, офицерский, стержень не только самих летчиков, но и их семей», – подчеркнул он.

После трагедии 22 января 2019 года, когда на аэродроме Оленья близ Высокого при заходе на посадку разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, унёсший жизни трёх членов экипажа, Вооруженными силами был сформирован фонд для помощи родственникам погибших. Часть денег передали вдовам, а часть оставили на строительство памятника.

Напомним, в Высоком дислоцирован 40-й смешанный авиаполк, подчиняющийся командованию Дальней авиации ВКС РФ. Полк, сформированный в 2015 году, является правопреемником и продолжателем традиций 924-го гвардейского морского ракетоносного авиационного Киевского Краснознаменного ордена Суворова II степени полка, сформированного в 1938 году.

За время Великой Отечественной войны в полку были воспитаны дважды Герой Советского Союза Василий Ефремов, Герои Советского Союза Иван Скляров, Петр Бочин, Василий Капитонов.

За послевоенное время в полку и авиационных подразделениях, вошедших в его состав в ходе реформирования Вооруженных Сил, произошло шесть авиационных катастроф, в которых погибли 32 члена летных экипажей. Четыре таких катастрофы произошли на территории Мурманской области.